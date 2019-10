Halilhozidc : «Voici pourquoi je n’ai pas convoqué Hamdallah»

Le sélectionneur national Vahid Halilhozidc a révélé ce mercredi 9 octobre les raisons pour lesquelles il n’a pas convoqué le joueur Aberrazak Hamdallah aux deux prochains amicaux des Lions de l’Atlas.

Lors de la conférence qui s’est tenu aujourd’hui à Rabat en marge de ces deux rencontres, le coach bosniaque a indiqué que le joueur a demandé à Mustapha Hadji de le dispenser pour l’instant. «J’ai beaucoup entendu sur Hamdallah. Mais je ne prends en considération que le rendement du joueur sur le terrain», a-t-il assuré.

Vahid a également fait savoir que Hamdallah manque actuellement d’efficacité. «C’est cette efficacité qui lui a permis d’être le meilleur buteur du championnat saoudien. En plus, il reçoit souvent des cartons jaunes à cause de sa nervosité. J’appelle donc Hamdallah à revoir son comportement s’il veut vraiment faire son retour en sélection», a affirmé le sélectionneur.

Rappelons que les matchs face à la Libye et au Gabon respectivement les 11 octobre (au Stade d’Honneur d’Oujda/19h00) et 15 octobre (au Grand Stade de Tanger/ 20h00) servent de préparation des Lions de l’Atlas aux éliminatoires de la CAN 2021.

N.M.