Halilhodzic s’exprime après la victoire écrasante des Lions de l’Atlas

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a déclaré que la victoire écrasante contre la Guinée Bissau est prometteuse et réconfortante, félicitant les joueurs pour leur performance.

Dans une déclaration à la presse après la fin du match, le Franco-Bosniaque a indiqué qu’il est satisfait de cette victoire. « Nous avons fait un bon match. La Guinée Bissau n’est pas une équipe faible. En même temps, nous étions bons, et je suis content de cette victoire », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Nous n’avons pas encore atteint le niveau souhaité mais il y a un net progrès. Nous nous concentrerons sur le prochain match et nous veillerons à obtenir la victoire une fois de plus ».

Notons que le match a eu lieu mercredi au complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.

M.F.