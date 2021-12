Halilhodzic réagit aux propos de Belhanda

L’international marocain Younès Belhanda avait, il y a quelques jours, tiré à boulets rouges sur Vahid Halilhodzic, évoquant certains différends, et déclarant qu’il n’ira jamais en sélection tant que c’est le Franco-Bosniaque qui y tient les rênes.

Le sélectionneur national a, de son côté, envoyé une réponse cinglante au joueur, dans des propos rapportés par Hespress. « C’est le sélectionneur qui choisit des joueurs qui vont jouer sous ses ordres, et c’est le sélectionneur aussi qui choisit ceux qui vont travailler avec lui. Si un joueur veut décider de qui va travailler avec le sélectionneur, c’est un prétentieux. Le sélectionneur fait ses choix et j’ai trouvé des joueurs qui étaient plus compétitifs et plus performants. Il existe une concurrence », a-t-il déclaré.

Rappelons que Halilhodzic a dressé une liste provisoire de 25 joueurs pour la CAN 2022. La liste finale est attendue pour la fin du mois.

M.F.