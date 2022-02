Halilhodzic quitte le Maroc et confie une mission à Mustapha Hadji

Après la fin du parcours des Lions de l’Atlas, en quart de finale de la CAN camerounaise, Vahid Halilhodzic est parti en France.

Selon le site londonien Al-Araby Al-Jadid, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a permis à l’entraîneur Franco-bosnien de partir en voyage en France pour y revoir sa famille et « retrouver son souffle », après la participation de l’équipe nationale à la CAN 2021 et son élimination en quart de finale.

Ce « repos du guerrier » a lieu aussi dans la perspective que les Lions de l’Atlas obtiennent leur billet de qualification à la Coupe du monde 2022 à Qatar, lors du match barrage (aller et retour) qui les opposera à l’équipe de la République démocratique du Congo.

La même source indique que, de France, Halilhodzic restera en contact avec son staff technique et, en particulier, avec son adjoint Mustapha Hadji à qui il a demandé de suivre les rencontres de la Botola Pro, avant toute décision concernant la liste définitive des footballeurs qui joueront le match barrage contre l’équipe de la RDC.

A noter que le match aller aura lieu au Stade des Mafrtyrs, à Kinshasa, le samedi 26 mars prochain, et le match retour au Complexe Mohammed V, à Casablanca, trois jours plus tard le 29 mars.

L.A..