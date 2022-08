Halilhodzic prochain entraîneur d’Al Ahly ?

Canvin Johnson, l’adjoint de l’ancien entraîneur d’Al Ahly Pitso Mosimane, a confié que le club égyptien aurait approché Vahid Halilhodzic afin de prendre les rênes de l’équipe.

Dans une déclaration à l’émission égyptienne «TEN», Johnson a indiqué que Yassine Mansour et Houssam Ghali, membres du bureau dirigeant, ont discuté avec l’ancien sélectionneur du Maroc en visioconférence et lui ont fait une offre pour devenir l’entraîneur d’Al Ahly en remplacement du Portugais Ricardo Soares. «Les négociations sont déjà entamées et le club lui a proposé un salaire mensuel de 150.000 dollars», précise-t-il.

Pour rappel, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé, jeudi dernier, s’être séparée à l’amiable de l’entraîneur de l’équipe nationale, Vahid Halilhodzic, pour « divergences de points de vue ».

Cette séparation intervient en raison des divergences de points de vue entre la Fédération et Halilhodzic au sujet de la préparation idoine des Lions de l’Atlas pour la phase finale de la 22ème édition de la Coupe du Monde Qatar 2022, précise la FRMF sur son site web.

La FRMF a remercié « M. Halilhodzic pour le travail accompli durant sa mission à la tête de l’équipe nationale, principalement la qualification pour la prochaine Coupe du Monde grâce à une sélection disposant de jeunes joueurs talentueux et prometteurs.

« De son côté, M. Vahid Halilhodzic souhaite plein succès au Onze National dans l’avenir », indique la Fédération.

La FRMF rappelle, par ailleurs, qu’elle mobilisera tous les moyens afin d’assurer à l’équipe nationale une bonne préparation au Mondial 2022.

H.M.