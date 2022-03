Halilhodzic: « Je ne supplierai aucun joueur pour rejoindre la sélection »

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic, a évoqué Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui, confirmant qu’ils ont été convoqués, mais ont refusé de rejoindre la sélection.

Halilhodzic a affirmé qu’il refuse revenir sur le sujet vu que les intéressés ont pris leur décision, et qu’il y a d’autres joueurs qui souhaitent représenter les couleurs nationales.

Le Franco-bosniaque a par ailleurs évoqué, sans les nommer, des joueurs qui se croiraient, selon lui, plus grands que la sélection, et qui refusent de jouer s’ils ne sont pas titulaires. « Je sais beaucoup de choses que vous ignorez. Je ne supplierai aucun joueur pour rejoindre l’équipe nationale », a-t-il déclaré aux journalistes,

Et d’ajouter : « L’argent et la célébrité ont changé plusieurs personnes et poussé certains à mettre fin à leur lien avec la sélection. Pas seulement au Maroc, mais partout. C’est dommage ».

