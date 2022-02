Halilhodzic: « J’ai reçu des menaces de mort après l’élimination du Maroc »

Vahid Halilhodzic a évoqué les réactions des Marocains après l’élimination des Lions de l’Atlas de la CAN 2021, après la défaite face à l’Egypte.

Lors de la conférence de presse tenu ce jeudi au centre sportif de Maâmora, le sélectionneur national a confié avoir reçu des menaces de mort et de décapitation. «Plusieurs Marocains m’ont soutenu tandis que d’autres, moins indulgents, m’ont insulté. J’ai même reçu des menaces de mort et de décapitation», a souligné Halilhodzic.

Le Franco-Bosniaque a raconté, d’ailleurs, avoir décidé de sortir se balader, seul, afin de « tâter le poul de la rue ». «J’ai eu droit à de belles réactions. Plusieurs m’ont exprimé leur soutien et m’ont demandé de poursuivre mon travail à la tête de la sélection nationale. Il m’ont également souhaité bon courage pour les matchs barrages de la Coupe du monde. En revanche, ceux qui m’ont menacé de mort me reprochent le fait d’avoir échoué à remporter la Coupe d’Afrique», a-t-il précise.

Et d’ajouter : «Je ne vais pas baisser les bras. Nous ferons notre possible pour nous qualifier en Coupe du monde. Nous avons une belle génération de joueurs et une excellente équipe capable de signer sur de magnifiques prestations. Les critiques ne me touchent pas».

H.M.