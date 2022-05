Halilhodzic: « J’ai été profondément déçu par Mustapha Hadji »

Lors du point de presse tenu ce mercredi, le sélectionneur national a tenu à exprimer son profond dépit quand aux propos que son ex-assistant, Mustapha Hadji, a tenus à son encontre.

Tout en assurant que lesdits sont inadmissibles, Vahid Halilhodzic a ajouté: « J’ai été profondément déçu par Mustapha Hadji. Pendant tout le temps où nous avons travaille ensemble, je le respectais et le protégeais. Mais après son départ du staff de l’équipe nationale, il a osé proféré des choses inacceptables sur ma personne. De toute façon, je ne veux pas revenir sur le sujet ».

Cependant, l’entraîneur franco-bosniaque a tout de même souligné que c’est de sa faute s’il avait tenu à ce que Hadji fasse partie du staff technique de l’équipe nationale marocaine.

A rappeler que l’ancien international et désormais ex-assistant du sélectionneur national avait critiqué la façon de faire de Halilhodzic, la qualifiant de « difficile et de compliquée ». Hadji avait également précisé que les joueurs partageaient son opinion et que le football a énormément progressé ces derniers temps.

L.A.