Halilhodzic explique pourquoi Badr Benoun n’a pas été convoqué

Une fois de plus, le défenseur d’Al Ahly SC, Badr Benoun, est absent de la liste des joueurs convoqués par Vahid Halilhodzic. Les Lions de l’Atlas démarreront un stage de préparation pour les matches amicaux contre le Ghana et le Burkina Faso, les 8 et 12 juin à Rabat.

En conférence de presse, Vahid Halilhodzic s’est expliqué sur le cas Benoun. Le Franco-Bosniaque a souligné que l’ancien Rajaoui fait de grands progrès et possède de grandes capacités techniques, et que son absence de la liste ne signifie pas qu’il est exclu.

Et d’ajouter qu’il a contacté Benoun et se sont parlé au sujet de sa convocation, indiquant que le joueur a de bonnes qualités, mais qu’il a finalement préféré convoquer des joueurs mieux bâtis physiquement.

A noter que le défenseur marocain livre actuellement de bonnes performances avec Al Ahly SC.

