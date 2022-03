Halilhodzic évoque son avenir avec les Lions de l’Atlas

Vahid Halilhodzic est revenu sur la belle qualification des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde 2022 et a évoqué son avenir à la tête de la sélection.

Contacté par Foot Mercato, le sélectionneur national n’a pas caché son bonheur après ce succès. «C’est ma quatrième qualification personnellement. Il y un peu de fatigue j’avoue, mais il y a aussi de la fierté. Il y a beaucoup de plaisir, car je suis content de mes joueurs, de la manière dont on a joué et avec laquelle on s’est qualifié dans ce match. C’est vraiment un très grand plaisir», s’est-il réjoui.

Halilhodzic a également assuré que Casablanca est une ville spéciale pour lui et que le souvenir de la qualification «restera à tout jamais gravé dans sa mémoire».

Concernant son avenir à la tête de la sélection nationale, le Franco-Bosniaque a affirmé : «Pour le moment, je dois surtout un peu me reposer. Je veux réfléchir également, mais d’abord, je profite, et après, on verra».

Pour rappel, la sélection marocaine de football s’est qualifiée pour la Coupe du Monde de football Qatar-2022, en battant la RD Congo par 4 à 1 en barrage retour, mardi au complexe sportif Mohammed V à Casablanca. En match aller, les Lions de l’Atlas ont ramené un nul précieux (1-1) du stade des Martyres à Kinshasa.

L’équipe nationale a scellé le sort de la rencontre en première mi-temps, grâce aux réalisations d’Ounahi (21è) et de Tissoudali (45+7è). En deuxième période de la rencontre, les Nationaux ont confirmé leur supériorité sur les buts du même Ounahi (55è) et de Hakimi (70è).

H.M.