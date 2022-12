Halilhodzic évite de commenter l’exploit des Lions de l’Atlas

L’ex-entraîneur des Lions de l’Atlas a évité de commenter le résultat du match Maroc-Canada, dans ses propos concernant les rencontres du Mondial 2022.

Dans ses déclarations au média bosniaque » reprezentecija », Vahid Halilhodzic a refusé d’évoquer la prestation de l’équipe nationale devant le Canada et la qualification aux 8èmes de finales. Il s’est seulement contenté de dire: « Non, je ne parlerai pas du match Maroc-Canada! ».

En revanche, concernant son avenir, après avoir été démis de son poste à la tête de la sélection nationale, le Franco-bosniaque a assuré: « Chaque jour, on me dit que tel club ou telle sélection s’intéresse à mes services. Mais pour l’heure, je ne peux pas encore me prononcer si je mettrai fin à ma carrière ou si je continue ».

Et de poursuivre qu’il a d’autres engagements actuellement . »Je me consacre beaucoup plus à ma famille et j’essaie de compenser tous les moments manqués pendant mon parcours de footballeur et d’entraîneur », a-t-il souligné.

Halilhodzic a également exprimé son grand regret en avouant: « J’aurais tant aimé finir mon parcours à la Coupe du monde de Qatar, mais cela ne s’est pas produit! ».

Pour rappel, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) avait annoncé « s’être séparée à l’amiable » du Franco-Bosnique et ce, trois mois avant le Mondial .

Les raisons invoquées du limogeage de Halilhodzic ont été « des divergences de points de vue », concernant la préparation adéquate des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde Qatar 2022.

L.A.