Halilhodzic en colère contre la com’ de la CAF

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a adressé un message virulent au responsable de la communication de la CAF, à cause de la programmation des conférences de presse.

Lors de la conférence de presse tenue ce lundi à l’occasion du match de mardi contre le Gabon, le Franco-Bosniaque a exprimé son mécontentement vis-à-vis des responsables de communication de la CAF. Ces derniers ne se sont pas mis d’accord avec lui au sujet de l’horaire de la conférence de presse, et ne l’ont pas informé assez tôt de l’horaire décidé.

« Je préfère que vous m’informiez tôt du moment exact de la conférence de presse, j’ai des engagements avec mon équipe, sinon je pourrais ne pas me présenter même s’il s’agit d’un match de Coupe du monde », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « ‘La prochaine fois, il vaut mieux convenir avec notre responsable médias du moment qui nous convient. Je vous ai prévenu maintenant, et la prochaine fois si la même chose se reproduit, je serai absent de la conférence de presse, et ce n’est pas un boycott, car mon rôle est d’entraîner l’équipe nationale, et ce n’est pas la CAF qui paie mon salaire, mais la FRMF ». Dont acte.

M.F.