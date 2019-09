Halilhodzic en colère contre ceux qui sifflent Ziyech (VIDEO)

Vahid Halilhodzic est en colère et l’a fait savoir en conférence de presse. “Je suis déçu. Ce n’est pas normal de siffler Hakim Ziyech. Ceux qui font ça sifflent leur pays. Ziyech est un garçon adorable et un super joueur qui ne mérite pas ça. Il faut l’encourager. Ce n’est pas gentil, je n’apprécie pas du tout ça”, a lancé le sélectionneur des Lions de l’Atlas après le match amical face au Burkina Faso (1-1).

Les supporters des Lions de l’Atlas n’ont visiblement pas encore pardonné à Ziyech d’avoir manqué un penalty face au Bénin en huitième de finale de la CAN, qui aurait permis d’aller en quart. Coach Vahid a pris la défense du joueur de l’Ajax et a fait comprendre à tous ceux qui le critiquent que ce n’est pas la bonne méthode à adopter.

Rappelons que le Maroc a obtenu un match nul dans les dernières minutes face au Burkina Faso (1-1), pour le premier match officiel de Vahid Halilhodzic.

Bayala a ouvert le score pour le Burkina Faso (0-1, 74e) sur une erreur du gardien marocain Mounir Mohamedi. Feddal a égalisé pour les Lions de l’Atlas (1-1, 88e).

On retiendra le manque de réalisme des Lions de l’Atlas devant le but, et donc ce penalty manqué de Hakim Ziyech, qui rappelle le fameux penalty de la CAN… Vahid Halilhodzic a du pain sur la planche. La sélection nationale disputera, mardi sur le même stade, un autre match amical face au Niger.

S.L.