Hakimi vers le PSG ? Les précisions de Camano

L’agent de l’international marocain Achraf Hakimi, Alejandro Camano, est revenu sur les rumeurs concernant un éventuel départ du Marocain vers le Paris Saint-Germain.

Dans un entretien avec Calciomercato, Camano a tenu à faire le point sur la situation du joueur. » Les rumeurs à son sujet ? Pour l’instant, il n’y a rien, restons calmes. Hakimi est avec la sélection du Maroc en ce moment, et je ne parle à aucune équipe. Il a 4 ans de contrat avec l’Inter, c’est un contrat très long », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Ce qui se passe autour d’Achraf est logique. Il est l’un des meilleurs en Europe à son poste. Le marché en est conscient, c’est la raison pour laquelle on parle beaucoup de lui… Le mercato commence et si l’Inter est en difficulté, nous comprendrons ce qu’il faut faire. Son prix ? Je ne connais pas le coût du marché et l’étiquette du prix appartient au club ».

À noter que plusieurs sources médiatiques avaient rapporté que le joueur sera mis sur le marché, à cause des difficultés financières de l’Inter Milan. Les mêmes sources avaient ajouté que le joueur suscite l’intérêt du Paris Saint-Germain.

M.F.