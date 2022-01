Hakimi parmi les six joueurs africains qui ont brillé en 2021 (Le Monde)

Le quotidien français Le Monde a établi une liste des six joueurs africains qui ont brillé dans leurs clubs et leurs sélections en 2021. La liste contient le nom d’Achraf Hakimi, qui a vrillé en 2021 par ses performances auprès de l’Inter Milan, puis du Paris Saint-Germain.

« Il n’a que 23 ans, mais a déjà porté les couleurs du Real Madrid, du Borussia Dortmund, de l’Inter de Milan et, désormais, du Paris-Saint-Germain. Le défenseur marocain, même s’il connaît une année compliquée avec le club français, a parfaitement réussi son intégration en s’imposant dans l’équipe-type de l’entraîneur Mauricio Pochettino », a écrit le quotidien français.

Et d’ajouter: « Titulaire au sein d’un club qui n’a pas hésité à débourser 60 millions d’euros pour le faire venir, Achraf Hakimi a également su convaincre Vahid Halilhodzic. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas a fait de lui l’un de ses piliers, en vue des prochaines échéances : la Coupe africaine des Nations (CAN) et le dernier tour des qualifications pour la Coupe du monde, en mars prochain ».

La liste contient également les noms d’Aaron Boupendza (Gabon / Hatayspor puis Al-Arabi de Doha), Franck Kessié (Côte d’Ivoire / Milan AC), Mohamed Sherif (Egypte / Al-Ahly), Mohamed Ali Ben Romdhane (Tunisie / Espérance de Tunis) et Issiaka Samaké (Mali / Stade malien puis Horoya AC).

Le Monde précise que la liste concerne des joueurs brillants mais pas aussi bien médiatisés que Sadio Mané, Mohamed Salah, ou Edouard Mendy par exemple.

M.F.