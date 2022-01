Hakimi : « J’ai marqué le plus beau but de ma carrière! »

La star des Lions de l’Atlas, Achraf Hakimi, a exprimé son bonheur suite au but marqué contre le Gabon (2-2), en match comptant pour la 3e journée de la phase des groupes de la CAN. Le latéral du Paris Saint-Germain a égalisé à la 84e minute, permettant au Maroc de finir en tête du groupe C.

Dans une déclaration à la presse après la fin du match, Hakimi est revenu sur ce but, l’un des plus beaux de la compétition. « J’ai marqué le plus beau but de ma carrière sur coup franc. J’ai regardé une vidéo du gardien du Gabon, et j’ai remarqué qu’il bougeait de sa place. J’ai donc dit à Boufal de me laisser ce tir », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « C’était un match difficile. L’équipe gabonaise a fait un bon match… Mais l’équipe marocaine a su réaliser le plus important ».

Notons que suite à ce nul, le Maroc termine en tête du groupe C avec 7 points, suivi du Gabon avec 5 points.

M.F.