Hakimi et Messi ont-ils enterré la hache de guerre ? (VIDEO)

Il semble que les choses sont en train de s’arranger entre Achraf Hakimi et Lionel Messi! Les deux stars du PSG ont « possiblement » trouvé un terrain d’entente. Il n’est un secret pour personne que Messi vit mal sa présence au sein du Paris Saint-Germain. L’Argentin, habitué des projecteurs s’est retrouvé à l’ombre face aux performances de joueurs plus jeunes que lui.

Achraf Hakimi et Kylian Mbappé sont les chouchous de l’équipe, chose qui ne plaît pas forcément à Messi et à Neymar Jr, tous deux ex du Barca, et adulés pendant de longues années par leur équipe et fans. La « Pulga » se fait vraiment petit face aux jeunes talents, et ne cache pas son désir de regagner les rangs des Blaugranas. Cette situation n’a fait qu’aggraver la relation entre les joueurs, dans la mesure où Messi s’adonne à des comportements de diva face à ses coéquipiers. Selon la presse sportive française, Messi refuse de passer le ballon à Hakimi à chaque rencontre.

Toutefois, Hakimi semble être le grand homme de la situation, à en juger par la passe décisive qu’il a fait à l’Argentin lors d’une rencontre amicale avec le Kawasaki Frontale. En effet, suite à son geste, Messi a réussi à marquer un but, après un ballon contrôlé et une passe de Hakimi. L’Argentin, à la surprise de tous, a remercié le jeune joueur, de même que Neymar Jr pour son action. Serait-ce la fin de la « guerre » entre les deux stars du PSG ?

Le but de Messi servi par Hakimi 👌🏽🔴🔵 pic.twitter.com/9gxnagcfXa — Inside Parisien • PSG (@InsideParisien) July 20, 2022