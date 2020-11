Hakimi et En-Nesyri présents aux entraînements des Lions de l’Atlas

La sélection nationale a effectué sa dernière séance d’entraînement avant le match qui l’opposera, ce mardi, à la Centrafrique au Stade de la Réunification, à Douala.

Les entraînements ont connu l’absence de Salim Amallah, pour cause de blessure. Par contre, Achraf Hakimi et Youssef En-Nesyri étaient bel et bien présents, dissipant ainsi les doutes qui planaient sur leur participation au match.

Les Lions de l’Atlas comptent s’imposer contre la République Centrafricaine ce mardi soir, et garder la tête du classement du groupe E des éliminatoires de la CAN 2021. La sélection nationale avait remporté le match aller vendredi dernier au complexe Mohammed V de Casablanca (4-1).

M.F.