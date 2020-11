Hakimi et Amrabat interdits de rejoindre les Lions de l’Atlas?

Les autorités italiennes auraient interdit à plusieurs joueurs du championnat italien de rejoindre leurs sélections nationales.

Selon le site Football Italia, les autorités sanitaires de Florence ont interdit aux joueurs de Fiorentina de quitter la ville, suite à la contamination du joueur José Callejón par le coronavirus. Le site ajoute que les autorités sanitaires d’autres régions ont également interdit aux joueurs de rejoindre leurs équipes nationales.

Il s’agit des joueurs de clubs qui comptent au moins un cas d’infection : Sassulo, Gênes, As Rome, Lazio, Fiorentina et l’Inter Milan. Le sélectionneur marocain Vahid Halilhodzic se retrouverait donc privé des services de Soufiane Amrabat (Fiorentina) et Achraf Hakimi (Inter Milan), lors des deux matchs qui opposeront les Lions de l’Atlas à la République Centrafricaine les 13 et 17 novembre courant.

M.F.