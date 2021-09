Hakimi encensé par la presse française

Le latéral droit marocain Achraf Hakimi a été encensé par L’Équipe, suite à son doublé face à Metz (2-1), mercredi en 7e journée de la Ligue 1.

Le Marocain a offert la victoire aux Parisiens, qui sont actuellement sur 7 victoires en 7 matches joués. Le média Français a ainsi décrit Hakimi comme étant un « rouage essentiel de la machine parisienne ». Le Marocain, ajoute L’Equipe, a réussi à s’imposer au sein de la formation, à l’heure où les autres recrues estivales peinent à se mettre en route.

Le média souligne que Hakimi est impliqué dans 13 buts en 2021, ce qui est la meilleure statistique pour un défenseur dans les 5 grands championnats. Le Marocain a déjà marqué trois buts, et délivré 3 passes décisives en championnat français cette saison.

L’Equipe estime ainsi que le Marocain est le meilleur centreur parisien, et la meilleure recrue au PSG malgré l’arrivée de Ramos et Messi. Le média souligne que Hakimi est le joueur le plus utilisé par Mauricio Pochettino toutes compétitions confondues avec 716 minutes jouées.

M.F.