Hakimi désigné meilleur latéral droit au monde (PHOTO)

Le site spécialisé en statistiques footballistiques Sporlito a établi une liste des 5 meilleurs latéraux droits au monde en ce moment.

Et c’est l’international marocain, Achraf Hakimi, qui a raflé la première place de ce classement. Le joueur de l’Inter Milan a joué l’une de ses meilleures saisons et a remporté le championnat avec son équipe, le premier pour l’Inter depuis 2010. Hakimi a marqué 7 buts et effectué 9 passes décisives cette saison, devenant ainsi le troisième meilleur buteur des nerazzuris.

Voici la liste établie par Sporlito :