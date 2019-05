Hakim Ziyech: voici les deux clubs où il rêve d’évoluer (VIDEO)

Le suspens plane toujours sur la prochaine destination de Hakim Ziyech. Plusieurs ténors européens se livrent une bataille acharnée pour s’offrir les services de la perle marocaine de l’Ajax Amsterdam.

Alors que son départ est confirmé, quelle sera la nouvelle équipe de Ziyech? Une ancienne vidéo où il avait évoqué ses deux clubs de coeur refait surface sur les réseaux sociaux et dans les médias sportifs européens. Le Marocain avait déclaré qu’il rêvait d’évoluer soit au Barça, soit à Arsenal.

Rappelons que l’international marocain a joué un rôle important au sein de l’équipe néerlandaise, tout le long de cette saison footballistique. Il a ainsi mené ses coéquipiers vers les demi-finales de la Ligue des Champions, sans parler du titre du champion de l’Eredivisie et celui de la Coupe des Pays-Bas.

Fidèle à sa réputation, le Lion de l’Atlas a été performant cette année, marquant vingt et un buts (21) et livrant Vingt-quatre (24) passes décisives pour l’équipe d’Erik Ten Hag. Le Real Madrid, Manchester United, Arsenal et Liverpool l’observent tous, tout comme le Bayern Munich qui est proche de boucler l’affaire. L’avenir de Hakim Ziyech sera certainement scellé dans les jours à venir.

Bonne chance au Lion de l’Atlas, quelle que soit sa prochaine destination!

Kabiro Bhyer

Ziyech: “Which club would you like to go to in the future?”

Kluivert: “Thats a good question, I like English football but my ultimate dream would be barca. And your ultimate dream?”

Ziyech: “Well I have two clubs those are ARSENAL and Barcelona. Those are my ultimate dream.” pic.twitter.com/KezfGz6m8U

