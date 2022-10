Hakim Ziyech vers un départ pour l’AC Milan ?

Hakim Ziyech veut quitter Chelsea à tout prix lors du prochain mercato hiverval à cause de son manque de temps de jeu malgré l’arrivée d’un nouvel entraîneur.

D’après le site « Getfootballnews», l’international marocain a demandé à son avocat d’entamer les négociations avec le Milan AC pour un éventuel transfert, d’autant plus que le club italien a déjà démontré son intérêt pour le joueur.

Et d’ajouter que l’avocat de Ziyech a eu une discussion ce mardi avec certains responsables du Milan AC, entamant ainsi les négociations.

À noter que le Lion de l’atlas a été absent lors des deux derniers matchs de Chelsea pour cause de blessure. Cependant, son absence est passée inaperçue et n’a point influé sur le rendement de l’équipe, et ce, alors que Graham Potter ne compte plus sur ses services et le considère comme un joueur » secondaire » de l’équipe.

H.M.