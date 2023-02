Hakim Ziyech très affecté par l’échec de son transfert au PSG (PHOTO)

Le Lion de l’Atlas et joueur des Blues de Chelsea, Hakim Ziyech, est très affecté par l’échec de son transfert au Paris Saint-Germain, pour non-homologation de son prêt du club londonien au club parisien.

Et Fabrizio Romano, célèbre journaliste italien,-considéré comme l’une des sources médiatiques les plus fiables concernant les transferts des footballeurs-, n’a pas hésité, via son compte Twitter, à confirmer l’état d’abattement et de grande déception de Ziyech. Ceci, après son transfert avorté dans les ultimes instants du dernier jour du mercato hivernal.

« C’est fini! Hakim Ziyech ne rejoindra pas les rangs du PSG. Plus aucune chance après le rejet du recours par la LFP! », a tweeté Fabrizio Romano. Et le journaliste italien de souligner: « Le PSG est furieux par l’attitude de Chelsea qui, après la signature des documents nécessaires, a tardé à envoyer ces derniers à temps. Quant à Ziyech, il est plus qu’affecté par ce qui s’est passé ».

A noter la LFP (Ligue du football professionnel) a confirmé que la transaction a échoué par la faute de Chelsea, dont le service juridique a cumulé les erreurs dans l’envoi des documents concernant l’international marocain.

Et si Ziyech est affecté par ce prêt avorté au PSG les dirigeants parisiens en veulent à ceux des Blues qui ont d’abord envoyé des documents non signés, ce qui a entraîné un retard dans la réception des documents conformes et fait capoter le transfert de Ziyech.

Au PSG aussi, où la déception est grande, on se mord les doigts car le Lion de l’Atlas ne pourra pas, comme espéré, rejoindre la capitale française et remplacer l’international espagnol Pablo Sarabia Garcia, qui a été transféré, le 17 janvier dernier, au club anglais de Wolverhampton FC.

Larbi Alaoui

🚨 It’s over. Hakim Ziyech will NOT join Paris Saint-Germain, deal collapsed — no chance after the appeal has been rejected by LFP.

Paris Saint-Germain, literally furious with the situation with Chelsea after contracts signed but sent too late.

Ziyech, more than disappointed. pic.twitter.com/HZaRqxR6Lc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2023