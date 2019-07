Hakim Ziyech répond (sévèrement) à Rachid Talbi Alami (PHOTO)

Rien ne va plus entre Hakim Ziyech et Rachid Talbi Alami. Intervenant ce lundi à la Chambre des Représentants, le ministre de la Jeunesse et des Sports est revenu sur l’élimination des Lions de l’Atlas en huitièmes de finale de la CAN 2019.

Talbi Alami n’a pas manqué d’évoquer le Lion de l’Atlas, indiquant que le joueur a eu un rôle majeur lors de la compétition continentale, et qu’il fait partie des meilleurs joueurs internationaux.

“On ne peut pas blâmer Ziyech parce qu’il a raté le penalty. C’est le football. Quelqu’un a dû lui porter l’oeil”, a affirmé le responsable gouvernemental, précisant que le meneur de jeu de l’Ajax ne poursuivra pas son aventure avec l’équipe nationale dans les conditions actuelles.

Et le ministre ne s’est pas arrêté là. Il a affirmé avoir appelé au téléphone l’international marocain plus de 23 fois, sans qu’il prenne la peine de répondre.

Muni de son compte Instagram, Ziyech a publié une story dans laquelle il adresse un message direct à Talbi Alami (voir ci-dessous). “La prochaine fois si vous voulez arriver à quelque chose, alors venez avec quelque chose de vrai et sans mensonge”, a-t-il écrit en anglais.

Rappelons que le Maroc a quitté la CAN 2019, après sa défaite face au Bénin, à l’issue de la séance de tirs au but. Les Ecureuils avaient ouvert le score à la 53e minute par le biais de Moise Adilehou, avant que les Lions n’égalisent à la 75e minute grâce à Youssef En-Nesyri. A quelques minutes du coup de sifflet final, Hakim Ziyech a raté un penalty qui aurait pu propulser le Maroc en quart. Les deux sélections sont ainsi passées aux prolongations, puis aux tirs au but.

S.L.