Hakim Ziyech quitte le rassemblement des Lions de l’Atlas

L’international marocain Hakim Ziyech a quitté, ce mercredi, le rassemblement des Lions de l’Atlas en direction d’Amsterdam. L’annonce a été faite ce matin par le sélectionneur national Vahid Halilhodzic, lors d’une conférence de presse tenue au complexe Moulay Abdellah de Rabat.

Affaibli, El Maestro sera forfait face à la Libye et au Gabon, a fait savoir le coach des Lions, soulignant que le joueur a besoin de repos après un début de saison trop intense.

Ziyech en profitera également pour se remettre de sa blessure contractée lors de son dernier match avec l’Ajax.

Rappelons que les matchs face à la Libye et au Gabon respectivement les 11 octobre (au Stade d’Honneur d’Oujda/19h00) et 15 octobre (au Grand Stade de Tanger/ 20h00) servent de préparation des Lions de l’Atlas aux éliminatoires de la CAN 2021.

