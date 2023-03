Hakim Ziyech pourrait rejoindre un géant d’Italie

Hakim Ziyech n’a plus sa place au sein de Chelsea et ne fait plus partie des plans de Graham Potter. Son départ est donc quasi-certain lors du prochain mercato.

Selon le journal «Sportskeeda», le Lion de l’Atlas pourrait rejoindre le SSC Napoli, tandis que Chelsea est intéressé par les services de Hirving Lozano, l’attaquant du club italien. La même source précise que les Blues souhaitent céder Ziyech à Naples, en plus d’une somme importante, en contrepartie de Lozano.

A noter que le club italien voulait recruter Hakim Ziyech lorsqu’il évoluait encore dans les rangs de l’Ajax Amsterdam. Mais le joueur avait choisi de rejoindre Chelsea.

Rappelons que Ziyech était vraiment très proche de rejoindre le PSG et s’était même rendue à Paris, à quelques heures de la fin du mercato hivernal, dans l’attente d’un accord. Sauf que Chelsea n’aurait pas envoyé les bons papiers à temps pour homologuer l’opération auprès de la LFP. Chelsea aurait envoyé plusieurs fois de mauvais documents, et en retard.

Paris avait déposé un recours auprès de la LFP pour tenter de valider ce prêt malgré ces retards. Mais la commission juridique de celle-ci a rejeté la demande du club français d’homologuer le prêt de Hakim Ziyech.

H.M.