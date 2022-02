Hakim Ziyech ne jouera plus pour les Lions de l’Atlas (VIDEO)

C’est une décision qui en a surpris plus d’un. L’international marocain vient d’annoncer sa retraite internationale.

« Je ne reviendrai plus en sélection et c’est ma décision finale. Je me concentre sur mon club. (…) Je suis désolé pour les supporters et je comprends leur déception », a déclaré, lors d’une interview, le joueur de Chelsea, actuellement à Abu Dhabi pour la Coupe du monde des clubs.

Cela signifie que même après le départ de Vahid Hallilozidc, Ziyech ne reviendra plus en sélection.

Une déclaration qui a suscité l’incompréhension de bon nombre de supporters marocains.

M.S.