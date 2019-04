Hakim Ziyech frappe de nouveau (VIDEO)

Hakim Ziyech n’arrête pas d’impressionner. L’international marocain a conduit les siens à la victoire face à Vitesse Arnhem (4-2), en match comptant pour la 32e journée d’Eredivise.

Le Lion de l’Atlas a en effet marqué le premier but de l’Ajax à la 41e minute de jeu, avant que Tadic ne double la mise sur penalty à la 54e minute. De Ligt a enfoncé le clou en marquant 4 minute plus tard. Tadic est revenu à la charge et a inscrit le 4e but des Ajaccides à la 80e minute.

Les réalisations du Vitesse ont été marquées par Foor à la 66e minute et Darfalou à la 82e minute de jeu.

Rappelons que le milieu de terrain de 26 ans a marqué 19 buts et livré 20 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. Les images.

A.K.A.