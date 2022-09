Hakim Ziyech fier de son retour en sélection (PHOTO)

Hakim Ziyech avait mis fin à sa carrière internationale pendant l’ère Halilhodzic. Après le départ du coach franco-bosniaque, le joueur de Chelsea n’a pas hésité à répondre présent à la convocation de Walid Regragui, le nouveau sélectionneur des Lions de l’Atlas.

Après les derniers amicaux face au Chili et au Paraguay, Ziyech a partagé une publication via son compte Instagram, avec la mention « MA » (Maroc). Sur le cliché, on peut l’apercevoir main sur le cœur durant l’hymne national. La publication a généré plus de 433.000 likes en moins de 24 heures, et a été largement commentée par ses fans, fiers de son retour dans la tanière des Lions de l’Atlas.

A.O.