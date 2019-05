Hakim Ziyech fait la Une de la presse européenne

Hakim Ziyech ne cesse d’impressionner. L’international marocain a conduit les siens à la victoire face à Tottenham (1-0), mardi 30 avril, en match comptant pour les demi-finales aller de la Ligue des Champions.

Le Lion de l’Atlas a livré la passe décisive de l’unique but de la rencontre, inscrit à la 15e minute par Donny van de Beek.

Une prestation hors-norme qui lui a valu d’être encensé par la presse européenne, qui prédit qu’il signera bientôt pour un ténor.

Johann Crochet, journaliste à Eurosport, a fait l’éloge de Ziyech. “Les deux passes sur la même action de Ziyech, c’est de l’art. Sur un pas à chaque fois. Ah, quand il est dans le cœur du jeu, c’est quelque chose…”, a-t-il affirmé sur les réseaux sociaux.

Et d’ajouter: “Cette campagne européenne 2018-2019 a montré le dernier passage vers la maturité totale de Hakim Ziyech. Il lui manquait parfois cette culture de l’effort, cette volonté de se faire mal sans ballon. Sa deuxième mi-temps est exemplaire hier. Il est prêt pour aller plus haut”.

Pour sa part, le journaliste de France Football, Nabil Djellit considère que l’international marocain est l’homme du match. “Ziyech, clairement MVP du match… Il a régalé et s’est mis au service du collectif avec un travail défensif incessant. Je suis Zidane, je prends Atal et Ziyech”, a-t-il écrit sur twitter.

Par ailleurs, So Foot a commenté le match de Ziyech en disant: “Il fait partie des passeurs de rêve qu’on aime regarder jouer et il l’a encore montré sur l’ouverture du score. Dans la première demi-heure, l’international marocain a même complètement pris le contrôle de Tottenham Hotspur Stadium, profitant des failles et des vulnérabilités de son adversaire à merveille”, a expliqué le magazine français.

