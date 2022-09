Hakim Ziyech est-il en train de narguer Halilhodzic ? (PHOTOS)

Hakim Ziyech est fier de son retour en sélection et ne le cache pas. Après le match amical Maroc-Chili, dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du Monde, l’international marocain, absent de l’équipe nationale pendant un an et demi à cause de son différend avec Vahid Hallilhodzic, a posté plusieurs photos de lui, portant le maillot national, sur son compte Instagram.

Ziyech a publié une photo en compagnie d’Achraf Hakimi, Soufiane Boufal, Noussair Mazraoui et Zakaria Boukhlal, d’autres à l’aéroport à et à bord de l’avion à destination du Maroc pour prendre part au stage de préparation des Lions de l’Atlas.

Alors que l’international marocain n’avait publié aucune photo liée à la sélection nationale depuis octobre 2021, plusieurs Marocains estiment que le joueur adresse ainsi des messages subtils au coach franco-bosniaque, qui avait poussé le joueur à prendre sa retraite internationale.

Ziyech avait, en effet, refusé de retourner en sélection tant que Halilhodzic était aux commandes. Après l’arrivée de Walid Regragui, le joueur de Chelsea n’a pas hésité à répondre présent à la convocation de l’ancien entraîneur du Wydad de Casablanca, au grand bonheur des fans des Lions de l’Atlas.

H.M.