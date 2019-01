Hakim Ziyech dément les rumeurs sur son avenir

Dans une interview accordée à Fox Sports, Hakim Ziyech est revenu sur son rendement avec l’Ajax lors de la saison en cours ainsi que sur son avenir. Face à l’intérêt persistant de l’AS Rome pour l’enrôler durant ce mercato hivernal, l’international marocain a répondu aux responsables du club transalpin, qui voulaient également le faire signer l’été dernier avant de faire marche arrière.

“L’AS Rome est toujours intéressée par mes services? Ils auraient dû y penser l’été dernier”, a-t-il affirmé. Et d’ajouter: “Je suis bien dans ma peau cette saison, c’est surement mieux que l’année dernière. Pour le moment, je me concentre sur les matchs avec mon club. On verra plus tard”.

Toutefois, le milieu de terrain de 25 ans a précisé qu’il ne comptait pas quitter l’Ajax de sitôt. Au sujet du transfert de son coéquipier, De Jong, au FC Barcelone, Ziyech a déclaré que ce dernier a pris la bonne décision, soulignant que son style de jeu va très bien avec la philosophie du club catalan.

Aymane A.K.