Hakim Ziyech de retour en sélection: les explications de Walid Regragui

Walid Regragui a indiqué ce lundi qu’il était nécessaire que Hakim Ziyech soit de retour en sélection parce qu’il fait partie des meilleurs joueurs des Lions de l’Atlas.

Lors du point de presse tenue pour dévoiler la liste des joueurs convoqués face au Paraguay et au Chili, le sélectionneur national a affirmé que Ziyech a toujours aimé le Maroc. «J’ai longuement discuté avec lui et je lui ai annoncé qu’il figurera dans ma liste. Il a immédiatement accepté et s’est dit prêt à mouiller le maillot national», confie le coach.

Et d’ajouter : «J’apprécie les joueurs comme Ziyech, ceux qui choisissent de jouer pour leur pays alors qu’il avait la possibilité de rejoindre une sélection européenne. C’est ça l’amour de la patrie».

Concernant le temps de jeu réduit du joueur, Walid Regragui a indiqué que les Lions de l’Atlas ont; tout de même, toujours eu besoin de lui, d’autant plus qu’il joue pour un grand club comme Chelsea.

Rappelons que Hakim Ziyech avait décidé de mettre fin à sa carrière internationale à cause de ses différends avec l’ancien sélectionneur national Vahid Halilhodzic. Le licenciement du Franco-Bosniaque est dû en grande partie, d’ailleurs, au conflit avec le joueur, apprécié par les Marocains.

H.M.