Hakim Ziyech de retour à l’Ajax ? On en sait plus

Hakim Ziyech s’est réuni avec les dirigeants de l’Ajax Amsterdam pour un éventuel retour cet été. Selon plusieurs médias anglais et néerlandais, l’ancien international marocain leurs a annoncé qu’il est prêt à quitter Chelsea à cause de ses différends avec Thomas Tuchel qui n’est plus intéressé par ses services.

Toutefois, le retour de Ziyech au club dépend du départ du Brésilien Antony, qui est dans le viseur de Manchester United.

L’Ajax devrait donc bientôt faire une offre à Chelsea afin de recruter Hakim Ziyech. Le club londonien n’est pas contre un départ du joueur, à condition que l’offre soit convenable.

Rappelons que Manchester United a fait une offre à Chelsea concernant Hakim Ziyech. Selon «Soccer 212», le club anglais a fait une première offre de 15 M£ (environs 18M€) pour s’attacher les services de l’ancien international marocain, sauf que les dirigeants de Chelsea ont refusé de céder le joueur à ce montant.

Pourtant, le site The Athletic avait annoncé que Chelsea allait «brader » le joueur à 10M€, le club cherchant à se séparer de lui à tout prix. Celui-ci avait déboursé 40 millions d’euros pour son acquisition auprès de l’Ajax en 2020.

H.M.