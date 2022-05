Hakim Ziyech dans le viseur d’un grand club anglais

Le joueur du club anglais Chelsea s’apprête à quitter les rangs de ce dernier vers une autre destination footballistique, sachant que l’entraîneur Thomas Tuchel n’est point convaincu par les prestations du footballeur marocain, ex-Lion de l’Atlas, selon sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale.

En effet, le site « Manchester Evening News » a annoncé qu’Erik ten Hag, entraîneur de Manchester United, a constitué la liste des joueurs qu’il désire voir évoluer au sein de son équipe, dont Hakim Ziyech, demandant d’exploiter la situation actuelle de celui-ci à Chelsea pour le convaincre de rejoindre les rangs de Manchester United Football Club.

Ce dernier se dit prêt à faire une offre à Chelsea, concernant Ziyech, conformément aux desiderata du coach néerlandais qui a toujours défendu son ancien joueur et voudrait qu’il rejoigne les Diables Rouges, selon la même source.

Par ailleurs, des rapports de nombreux médias étrangers sont unanimes à penser qu’il s’agit de la dernière saison footballistique de Ziyech sous les couleurs de Chelsea , vu la décision de son club de se séparer de lui et vu également que le footballeur marocain, lui-même, aspire à changer d’air et à rejoindre une équipe où il aura le loisir de jouer plus longtemps lors des matchs.

L.A.

.