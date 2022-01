Hakim Ziyech dans le viseur d’un club italien

Hakim Ziyech semble avoir la cote après des rivaux milanais. En effet, après l’AC Milan, c’est au tour de l’Inter Milan de manifester de l’intérêt pour le Marocain, actuellement en difficulté à Chelsea.

Selon le site Fichajes, l’Inter Milan semble actuellement favori pour cette transaction, ayant été plus convaincant que son rival.

La même source ajoute que malgré les bons rapports entre Chelsea et l’AC Milan, les Blues préfèrent conclure avec l’Inter pour Ziyech. Ceci car les Nerazzurris manifestent plus d’intérêt pour le joueur, tandis que l’AC Milan n’est plus revenu à la charge.

Rappelons que l’AC Milan avait manifesté de l’intérêt pour Ziyech lors du mercato estival, mais Chelsea avait refusé de laisser partir le Marocain. Ce dernier passe par une période difficile auprès des blues, son temps de jeu lors des derniers matches étant limité, voire inexistant.

M.F.