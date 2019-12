Hakim Ziyech choisit le tajine pour célébrer Noël (PHOTO)

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la page officielle de l’Ajax Amsterdam a publié des photos de ses joueurs prenant la pose devant leurs plats préférés.

Hakim Ziyech, passionné par la cuisine marocaine, n’a pas hésité à poser devant un bon tajine aux légumes et aux pruneaux. «Joyeux Noël ! Qu’avez-vous préparez pour le dîner ?», peut-on lire sur la page du club néerlandais.

Ce n’est pas la première fois que Ziyech affiche sa passion pour le tajine. Le joueur publie souvent des vidéos de lui, en famille, en train de déguster cette spécialité marocaine.

Rappelons que l’international marocain a adressé un message de remerciement à ses fans qui l’encouragent et le soutiennent. Sur son compte Instagram, le joueur de l’Ajax a écrit : «Je remercie le public et les fans pour leur soutien durant cette belle année 2019. Je suis tellement content. Bonnes vacances à tous. 2020 en route».

Hakim Ziyech a en effet signé sur de belles prestations en 2019 et a contribué à la qualification de son club en demi-finale de la Ligue des champions. En 28 matchs, le joueur a inscrit 8 buts et participé à 21 autres. Il a également permis à l’Ajax de remporter la Supercoupe des Pays-Bas, le championnat et la Coupe.

N.M.