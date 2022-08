Hakim Ziyech bientôt de retour dans la tanière des Lions de l’Atlas

Enfin! L’heure est venue de tourner la page et de célébrer, bientôt, le retour de Hakim Ziyech! Un retour tant souhaité et demandé par les supporters marocains, dans la tanière des Lions de l’Atlas que le footballeur n’aurait pas dû quitter; pour le bien et l’intérêt de l’équipe nationale.

Ce retour est d’autant plus possible après que la Fédération royale marocaine de football et l’entraîneur franco-bosniaque, Valid Halilhodzic qui est la cause principale ayant décidé le footballeur de mettre fin à sa carrière internationale, ont décidé de mettre fin, « à l’amiable », à l’accord qui liait les deux parties.

Et selon le site « Al Araby Al Jadeed », des contacts ont lieu entre un responsable de la FRMF et Ziyech en vue de la préparation du retour proche de celui-ci dans le giron de l’équipe nationale. Un retour prévu pour le prochain mois, d’après la même source qui a précisé que l’international marocain participera aux deux prochaines rencontres amicales de l’équipe nationale.

A rappeler que ces matchs amicaux auront lieu en Espagne, et opposeront les Lions de l’Atlas respectivement à l’équipe nationale du Chili et à celle de l’Uruguay, et comptent pour les préparatifs aux phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

Hakim Ziyech portera donc encore le maillot aux couleurs marocaines, après une longue absence due au différend qui l’opposait à Halilhodzic. Ce dernier avait fini par admettre son erreur d’écarter Ziyech du onze national et était prêt à une réconciliation, surtout quand il a senti souffler le vent de la fin de sa carrière d’entraîneur des Lions de l’Atlas.

