Hakim Ziyech acclamé par la presse anglaise

L’international marocain Hakim Ziyech a fait une entrée en force lors de ses premières titularisations à Chelsea. Ayant inscrit son premier but avec les Blues en Champions League mercredi soir en Ligue des champions contre Krasnodar, Ziyech est revenu à la charge en Premier League samedi dernier. Le Marocain a été l’artisan de la victoire de Chelsea contre Burnley avec un but et une passe décisive à Timo Werner.

La presse anglaise a ainsi largement acclamé la performance de Ziyech en Premier League. Le média britannique The Sun donne une note de 9 sur 10 à la prestation du Marocain samedi dernier. « Ziyech est un magicien, un nouveau Fabregas en quelque sorte… C’est le genre de joueur qui réfléchit et toujours à l’attaque. Il a commencé à trouver son chemin », a écrit The Sun.

De son côté, The Independent a déclaré que Ziyech « était la star de Chelsea jusqu’à son remplacement à la 72e minute. Le dernier joueur à marquer deux buts après les deux premières titularisations est Diego Costa ». The Daily Miror a écrit quand à lui que le Marocain «poursuit sur sa lancée».

Le Guardian a relevé que Ziyech était «sur la bonne voie» lors du match contre Burnley. Et d’ajouter : « Les nouveaux venus, Ziyech et Werner, ont obtenu la feuille de match, et James et Kanté ont également bien performé ». Selon le Daily Express, si Ziyech « continue à performer de la sorte, il deviendra un atout exceptionnel ».

A noter également que Hakim Ziyech a été désigné homme du match lors de ses deux titularisations.

M.F.