Hajar El Bied et Malika Ajaha: un deuxième sacre à portée de main !

Leaders du classement général à deux étapes du terme du Rallye Aïcha des Gazelles, Hajar El Bied et Malika Ajaha se rapprochent d’un deuxième sacre d’affilée dans le Sahara marocain. Au volant de leur Dacia Duster, les Marocaines devancent le duo français Isabelle Radenac/Sabine Bonnet Pardo et la paire Juliette Crepin/Marie Dumas. Ambiance.

Elles y sont presque. Hajar El Bied et Malika Ajaha se rapprochent de la victoire, au Rallye Aïcha des Gazelles 2022. Le moins que l’on puisse dire est que l’équipage marocain a réalisé un parcours sans-faute, ou presque, depuis le début du Rallye. Avec près de 60 points de pénalité en moins par rapport à leurs poursuivantes immédiates, les jeunes femmes occupent la première place du classement de la catégorie Crossover.

Pourtant, la 4e étape ne fut pas de tout repos. Les équipes sont parties pour deux jours de marathon au milieu du désert avec pour objectif de retrouver les douze balises de l’étape. Hajar El Bied et Malika Ajaha se sont montrées très prudentes dans des zones ensablées et face à des conditions climatiques particulièrement rudes.

En effet, la difficulté pour «Les Roses du Désert» réside dans la navigation dans des zones pas très hospitalières se caractérisant par un sable très mou, des cuvettes d’un à deux mètres et une végétation «pour chameaux» squelettique.

«Les conditions cette année sont plutôt pénibles en raison des tempêtes de sable qui rendent la visibilité difficile. Nous déployons tous nos moyens et efforts pour nous maintenir en tête du classement de la catégorie Crossover. On est premières du classement pour le moment et on fait tout pour conserver cette place !», soulignent Hajar El Bied et Malika Ajaha, à l’issue de la 4e étape.

La fatigue commence à se faire sentir de plus en plus à l’entame de la dernière ligne droite avant la fin du Rallye, mais il existe un véritable élan de solidarité et de motivation entre les participantes qui leur permet d’aborder sereinement la suite de la course. «Les deux dernières étapes sont les plus éprouvantes mais on a confiance en nos capacités et en celles de notre Dacia Duster. InchAllah, on espère hisser, de nouveau, le drapeau marocain en tête du podium et rendre fiers l’ensemble des Marocains ainsi que nos partenaires, Dacia Maroc, Dacia Financial Services, Motrio et Axa Assurances Maroc», soulignent nos deux gazelles nationales.

Soulignons que le Rallye Aicha des Gazelles prend fin ce samedi 1er avril 2022 avec l’arrivée officielle des participantes sur la plage d’Essaouira. Une journée qui sera marquée par une remise des prix et une cérémonie organisée en l’honneur des participantes.