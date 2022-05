Hafid Derradji ne rate pas une occasion d’attaquer le Maroc (Tweet)

Chassez le naturel, il revient au galop! C’est le cas de l’Algérien Hafid Derradji qui ne rate aucune occasion de s’attaquer violemment au Maroc et qui vient de nouveau de susciter la polémique.

La dernière « opportunité » en date que le commentateur sportif de la chaîne qatarie beIN sports a saisie pour exprimer sa haine viscérale du Maroc et des Marocains est l’organisation de la finale de la Ligue des champions de la CAF, le 30 mai courant, au Complexe sportif Mohammed V de la capitale économique du Royaume.

Cela a suffi à l’Algérien pour manifester sa partialité en défendant la thèse inopinée et illogique des Egyptiens. Et surtout celle des supporters du club cairote d’Al Ahly qui ont lancé sur Twitter un hashtag où ils expriment leur refus que la finale se déroule au Maroc. »Toutes les fédérations continentales sont appelées à réagir afin d’empêcher le kidnapping de Confédération africaine de football! », ont écrit ces Ahlaouis.

A rappeler que Derradji, depuis quelques années déjà, a fait le choix inique et ridicule d’être un acteur infatigable ayant pour dessein de déverser son venin sur le Maroc et les Marocains. Ce qui lui vaut les critiques acerbes de la part des publics arabes qui ne cessent de lui rappeler la nécessité d’observer la neutralité et de ne pas exploiter le sport pour des raisons inavouées.

L.A.