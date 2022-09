Hafid Derradji lourdement critiqué à cause de Noussair Mazraoui

Hafid Derradji a provoqué la colère des fans de Noussair Mazraoui lors du choc ayant opposé mardi le Bayern au FC Barcelone pour le compte de la 2ème journée des phases de poules de la Ligue des champions.

Et pour cause, le commentateur algérien de beIN Sports évitait de citer le nom du joueur et sa nationalité marocaine depuis son entrée en jeu. Pourtant, l’international marocain a livré une prestation haute en couleurs et a réussi à stopper les actions des Blaugrana.

Pendant que les fans de football louaient l’excellent niveau de Mazraoui, Derradji ignorait le joueur et évoquait l’histoire du Bayern, le décès de la reine Elizabeth II et d’autres sujets à chaque fois que le Marocain avait le ballon.

En revanche, les commentateurs français de beIN Sports n’ont pas tari d’éloges à l’égard du joueur qui a contribué à la victoire des Bavarois.

Pour rappel, le Bayern Munich s’est imposé contre le FC Barcelone (2-0), mardi soir à domicile, lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Les buts des Bavarois ont été marqués par Hernandez (50e) et Sané (54e).

H.M.