Hadji: « La FRMF a fait le bon choix en pariant sur Regragui »

L’ex-star de la sélection nationale n’a pas manqué de faire l’éloge du nouveau sélectionneur du Maroc. Pour Mustapha Hadji, Walid Regragui s’est avéré être un choix judicieux pour l’évolution des Lions de l’Atlas.

Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, Mustapha Hadji est revenu sur la nomination de Regragui à la tête des Lions en août dernier. ʺLa fédération a fait le bon choix en changeant de sélectionneur, car sans cette décision, le Maroc n’aurait jamais réalisé ce parcoursʺ, a déclaré Hadji.

Aidé par son parcours personnel et professionnel, Regragui a réussi, selon lui, à mettre en place l’atmosphère nécessaire pour l’épanouissement des joueurs. Il a su communiquer avec des joueurs évoluant à l’étranger, mais aussi avec ceux qui jouent au sein de la Botola, puisqu’il a été à la tête du Wydad de Casablanca.

ʺIl est né en France, y a été formé et y a effectué presque toute sa carrière de joueur, avant de passer ses diplômes d’entraîneur. Mais ce qui est important, c’est que c’est un binational et un ancien international, qui connaît bien le Maroc. Il est également polyglotte. Grâce à tout cela, Regragui a su créer une bonne atmosphère au sein de l’effectif. Par le passé, il y avait des scissions entre les binationaux et les locaux, ce qui explique en partie l’absence de bons résultatsʺ, a indiqué Mustapha Hadji. Et d’ajouter que si la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) avait fait appel à un entraineur étranger, l’on aurait risqué de se retrouver dans la même situation qu’avec Vahid Halilhodzic.

A.O.