Haaland vers le Bayern ?

Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, a affirmé dimanche qu’il n’avait pas l’intention de recruter Erling Haaland, le joueur prodige de Dortmund, et espère que Robert Lewandowski finisse sa carrière au sein du club bavarois.

Herbert Hainer a déclaré à la presse que le club bavarois n’allait pas signer Haaland « car nous avons Robert Lewandowski ». Agé de 33 ans, le joueur polonais est sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2023 et les responsables du club « lui ont assez dit » qu’ils le tenaient « en haute estime », a affirmé Hainer. Haaland, 21 ans, est lui sous contrat avec Dortmund jusqu’en 2024 mais pourrait partir en 2022 lors de l’activation d’une clause libératoire prévue dans son contrat d’un montant présumé de 80 millions d’euros.

La star norvégienne a inscrit 76 buts en 75 matches avec Dortmund depuis janvier 2020 et est considérée comme l’un des joueurs les plus convoités en Europe actuellement. Son agent, Mino Raiola, a récemment indiqué qu’il y a de « fortes chances que Erling quittera » son club à la fin de la saison, nommant le Bayern, le Real Madrid et Manchester City comme clubs éventuels.

S.L. (avec MAP)