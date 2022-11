Haaland encense Achraf Hakimi

Erling Haaland a encensé Achraf Hakimi et loué son talent, indiquant qu’il l’avait connu lorsqu’ils évoluaient tous les deux dans les rangs du Borussia Dortmund.

Dans une déclaration à «Africatopsports», le Norvégien a qualifié l’international marocain d’excellent joueur, à l’instar de Ryad Mahrez, Sadio Mané et Mohamed Salah.

Concernant la Coupe du monde, l’attaquant de Manchester City compte supporter la sélection du Sénégal. «Cette équipe est capable de signer sur de bonnes prestations et d’aller le plus loin possible dans le tournoi. Elle compte, en plus, de grands joueurs dans ses rangs», a estimé Haaland.

En plus du Sénégal, le Maroc, la Tunisie, la Ghana et le Cameroun ont réussi à décrocher leur ticket de qualification pour le Mondial.

H.M.