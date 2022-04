Haaland aurait choisi son nouveau club (PHOTO)

Le prodige norvégien du Borussia Dortmund, Erling Haaland, aurait finalement fait son choix concernant son prochain club, mettant fin à la course qui a opposé, depuis près de deux saisons, de nombreux géants européens.

Selon le médiat britannique Daily Mail, Manchester City est parvenu à un accord avec le clan Haaland et va payer sa clause libératoire de 75 millions d’euros cette semaine.

La même source ajoute que le Norvégien signera un contrat de 5 ans, avec un salaire de 600.000 euros par semaine, soit 2,4 millions d’euros par mois. Haaland deviendra ainsi le joueur le mieux payé de la Premier League.

Notons que le joueur était dans le viseur de nombreux clubs, notamment le Real Madrid et le FC Barcelone.

M.F.

EXCLUSIVE

– Manchester City agree terms with Erling Haaland's representatives

– Clause set to be triggered following significant step forward

– Move likely go through in next week or so.

Story: https://t.co/xNDAuD4IKT#mcfc

— Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) April 18, 2022