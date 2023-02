Guy Mbenza veut-il revenir au Wydad ?

L’attaquant congolais, Guy Mbenza, a émis son vœu de revenir dans le giron de son ancien club, le Wydad de Casablanca. Ceci après tout ce qu’il a réalisé de performances et glané de titres au sein des Rouge et Blanc, la saison dernière.

Ce qui étaye fortement ce réel désir de retour au WAC, c’est que Mbenza n’a de cesse, à chaque fois qu’il en a l’occasion, de partager avec ses fans et followers, via son compte Instagram, photos et vidéos de ses prestations wydadies. Surtout celles qui le montrent en train de célébrer un but marqué ou un titre gagné avec son ancienne équipe casablancaise.

Ce partage de photos et de vidéos montrent bel et bien la nostalgie ressentie par le Congolais des moments intenses qu’il a vécus au sein du Wydad de Casablanca, club avec lequel il avait gagné le titre de la Botola Pro et celui continental de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football.

Lequel désir de retour au Maroc coïncide avec celui des Ultras du WAC qui se remémorent les prouesses réalisées, au sein de leur équipe favorite, par Guy Mbenza.

A noter que celui-ci a rejoint les rangs de l’équipe saoudienne Al Taawon FC, dans le cadre d’un transfert libre et ce, après l’échéance de son contrat avec le champion de la Botola Pro et de la Ligue des clubs champions de la CAF.

Larbi Alaoui