Guy Mbenza décroche enfin son contrat de rêve

L’ex-joueur du Wydad de Casablanca s’en va en Arabie Saoudite. Guy Mbenza a rejoint, en effet, le club saoudien Al Taï.

Le Congolais a réussi à décrocher à un contrat à 1 million de dirhams annuellement, son plus gros salaire à ce jour. Le joueur avait demandé une somme similaire lors des négociations avec le Raja et le Wydad mais Saïd Naciri et Aziz Badraoui, les présidents des deux clubs casablancais, ont refusé.

En rejoignant le championnat saoudien, Guy Mbenza s’offre une 3e expérience auprès des clubs arabes, après ses passages au Maroc et en Tunisie.

S.L.