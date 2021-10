Guinée Bissau-Maroc: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Elim. Mondial 2022)

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic, a affirmé, vendredi, que les Lions de l’Atlas joueront la quatrième journée des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2022, samedi contre la Guinée-Bissau, avec le même enthousiasme et la même concentration pour atteindre le tour qualificatif.

Les joueurs ont fait un grand match mercredi sur tous les niveaux. Ils sont déterminés à remporter la victoire samedi et confirmer le niveau exceptionnel qu’ils ont montré lors du match précédent, a indiqué Halilhodzic en marge d’une séance d’entrainement de l’équipe nationale, effectuée vendredi soir, au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

La rencontre de demain sera difficile compte tenu de la lourde défaite qu’a subi l’adversaire (5-0), qui essayera de montrer un autre visage, a-t-il ajouté, soulignant que tout relâchement sera influent, surtout lors des matchs de qualifications qui demandent plus de travail sur le mental de l’équipe.

Concernant le onze de départ, le sélectionneur national a précisé que les cinq changements dans le match permettent de tester de nombreux schémas et de travailler sur certains détails, car il ne peut pas donner un jugement définitif après un seul match, mais plutôt à partir de la performance de l’équipe sur plusieurs matchs, disant que son choix portera sur les joueurs les plus prêts à représenter la sélection nationale.

Pour sa part, Ayoub El Kaabi, sociétaire du club turc de Hataysport, a déclaré que les Lions de l’Atlas préparent chaque match séparément, et sont déterminés à affronter les Bissau-guinéens avec le même sérieux et la même fermeté afin de réaliser un résultat positif, à savoir, la victoire, et pourquoi pas avec un grand score.

De son côté, Salim Amellah, joueur du Standard de Liège, a estimé que les joueurs de l’équipe nationale sont satisfaits après avoir assuré six points en deux matchs, et qu’ils ont montré de belles choses lors du match précédent et qu’ils doivent le confirmer contre le même adversaire samedi.

Les Lions de l’Atlas prennent actuellement la tête du groupe I avec 6 points en deux victoires, devant la Guinée Bissau (2è/4 pts), la Guinée (3è/2 pts) et le Soudan (4è/1 pt).

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h. Le match sera diffusé sur Arryadia HD, Al Aoula Inter et Tamazight HD.

S.L. (avec MAP)